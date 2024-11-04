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  • Bölge terörden tamamen temizlendi! Vali Polat: Herhangi bir unsur bulunmuyor
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Bölge terörden tamamen temizlendi! Vali Polat: Herhangi bir unsur bulunmuyor

Kars Valisi Ziya Polat, güvenlik güçlerinin 7/24 çalışma ve kontroller gerçekleştirdiğini belirterek, 'Şu anda bölgemizde herhangi bir terör unsuru bulunmamaktadır.' dedi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Bölge terörden tamamen temizlendi! Vali Polat: Herhangi bir unsur bulunmuyor
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Vali Ziya Polat, Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç'in katılımıyla "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" düzenledi.

Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen günlerde Kağızman ilçesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ekiplerin 7/24 çalışma ve kontroller gerçekleştirdiklerini anlatan Polat, "Allah'a şükür Çemçe-Madur bölgesinde bizim tespit ettiğimiz bir şey yok. Şu anda üs bölgemiz açık, arkadaşlarımız, yiğitlerimiz her daim kontrol ediyorlar. Şu anda bölgemizde herhangi bir terör unsuru bulunmamaktadır." diye konuştu.

  • Vali Ziya Polat
  • Güvenlik Güçleri
  • Terör Unsuru Bulunmamaktadır

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