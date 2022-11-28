Bölgede önemli gelişme! Askeri sevkiyat başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

ŞEHBA İŞGAL ALTINDA

Sabah'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor. Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.

Sınırın sıfır noktasında inşa edilen askeri üslerde SMO savaşçıları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Savaşçılar ellerindeki dürbünlerle sürekli düşman mevzilerini gözetliyor. Halep şehir merkezine yarım saat uzaklıkta bulunan bu bölgede çoğunluğu Afrin'den çıkan siviller olmak üzere yüzbinlerce kişi yaşıyor. Cephe hattında bulunan köyler ise sadece askeri amaçlı kullanıyor, siviller yaşamıyor.

SMO savaşçıları ile PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman taciz ateşleri ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. SMO savaşçıları Şehba Mıntıkasını terör örgütünden temizlemek için kara harekatına hazırlanıyor. Şehba bölgesinin terör örgütünden temizlenmesi ile Halep'in kuzeyinde PKK/YPG varlığı son bulacak. Terör örgütü Fırat nehrinin doğusuna hapsedilecek.

AKAR SINIR HATTINDA

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da Hakkâri sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri/ Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

MEHMETÇİK DAİMA HAZIR

Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut.

Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.