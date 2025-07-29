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Bölgedeki en büyük ticaret ortağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ihracatta hedef 15 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Açıklamalarında Kazakistan ile ticaret hedeflerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kazakistan, bölgedeki en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
Bölgedeki en büyük ticaret ortağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile ihracatta hedef 15 milyar dolar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kazakistan, bölgedeki en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmi hedefimiz 15 milyar dolar.

Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık.

(Türkiye-Kazakistan) Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük

Kazakistan, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı.

Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik

  • Erdoğan
  • Kasım Cömert Tokayev
  • anlaşmalar imza

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