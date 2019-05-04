Bolu Belediye Başkanı CHP’li Özcan’a soruşturma
İçişleri Bakanlığı, Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı “40 civarında STK nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken neyse onu yapacağız” dedi. Çataklı, soruşturma sonucunda Bolu Belediyesi’nin Suriyelilere ne kadar yardım yaptığını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.
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