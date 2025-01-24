Bolu Belediyesi'nin yalanı orta çıktı! 8 tane asli eksiklik ihbar edilmemiş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge Programında Bolu'daki yangın faciasına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Ersoy açıklamasında, "İçişleri Bakanımızla beraber olay yerini bölgesine intikal ettik. Gelir gelmez olay yerini incelemelerde bulunduk, tespitlerde bulunduk. Ve sonrasında kriz masasında değerlendirmelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladıktan sonra akşama doğru bir basın toplantımızı yaptık. Süreçle ilgili bilgilendirme yapmak için. Ben o gün basın toplantısından önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey basına yetkiler ve belgelendirmelerle ilgili iki kere açıklamada bulunduğu için ben de basın toplantısı sırasında yangın yeterlik belgesi ve yetkilerle ilgili kısa bir açıklamada bulunmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz 78 tane canımızı bugün kaybettik. Ben de bir babayım, benim de iki tane küçük evladım var. Başlarına en ufak bir şey gelse, kıllarına bir zarar gelse hepimiz üzülürüz. İnsanlar evlatlarını kaybettiler, yakınlarını kaybettiler, ailelerin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçti. İnsanlar kimliklendirmeler bitmeden cenazelerini teslim almadan, defin süreçleri tamamlanmadan açıkçası kanal kanal dolaşmak istemedim" dedi.

"Aslında birkaç gün daha bekleyecektim. Ama o kadar çok bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirmeler, hatalı bilgilendirmeler olmaya başladı ki" diyen Ersoy, "Turizm merkezinde yetki kimde önce bir açıklamak istiyorum. Turizm merkezi ne demek? Turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde turizm merkezleri ilan edilir. İki tane önemli yetki bakanlığa geçer. Bunların bir tanesi, imar planları yapma yetkisi turizm bakanlığına geçer. İkincisi de, turizm amaçlı kamu arazilerin tahsili yetkisi alır bakanlık. İlave aldığı, turizm merkezi olması ile birlikte aldığı yetki bu aslında. İki önemli yetkisi bu" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy ayrıca, "Bunun dışında bir yetki almıyoruz. Yani şöyle, turizm merkezi olsa da, olmasa da, bir binanın ruhsatlanma, yani yapım ruhsatı ve iskan yetkisi yine turizm merkezinde de olsa, olmasa da, belediye mücavir alanı içindeyse belediyelerde, eğer belediye mücavir alanı dışındaysa il özel idarelerinde oluyor. Ruhsat ve iskan yetkisi il özel idarede. Alanın genelinden de il özel idare yetkili. İl özel idare yetkili. Yani Turizm Bakanlığı yetkili değil" açıklamasında bulundu.

Turizm işletme belgesi almanın birinci kriterinin belediye olduğunu ifade eden Ersoy, "Zaten belediye belgesini alması. Yani ona iş yeri açma, çalışma usulü tutuyoruz. Yani inşaat yaparken usulatını da oradan alacak, inşaat tuttuktan sonra iskanını da oradan alacak" diye konuştu.

"İTFAİYE DIŞINDAN GELEN BİR BELGEYİ BAKANLIK KABUL ETMEZ"

"Türkiye'de özel danışmanlık şirketleri var ama yangın yeterlik belgesi verme yetkisi resmi olarak, resmi kurum olarak sadece itfaiyelerde var" diyen Bakan Ersoy, "Başka hiçbir kurum itfaiyeler dışında yangın yeterlik belgesi veremez. Yani bizim bakanlıklarımız, resmi kurumların hiçbiri sadece bizim bakanlığımızla değil, bunu kabul etmez. Eğer bir yangın yeterlik belgesi gerekiyorsa bir yer için mutlaka ilgili itfaiyesinden alınması gerekiyor. Başka yer yok. Başka belge alabileceğiniz başka bir kurum yok. Alsanız bile geçerli yok. Yani bakanlık kabul etmez. Veya ilgili bir üst merci olan, iş yer açma çalışma hususatını düzenleyecek olan... Özel idare. Özel idaresi de mücadele alan içinde olsanız belediye de kabul etmez" ifadelerini kullandı.

BOLU BELEDİYESİ'NİN BULDUĞU 8 KUSUR

8 eksiklik bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Tahliye çıkışları yazıyor. Işıklı yönlendirme levhaları, hani koridorlarda ve tesis için ışıklı yönlendirme levhaları lazım acil durumda. Binada acil aydınlatma, elektrik kesildiğinde kendi kendine giren sistemi kastediyordur. Elektrik tesisatının uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliyesi, hani bu sadece koridorlar, sosyal mekanlar değil, merdivenler için de geçerli olan, tahliye gibi 8 tane asli eksiklik buluyor. Bolu Belediyesi. Bolu Belediyesi tespit yapıyor. Bu tespiti yaptıktan sonra aslında geri çekme olayı diye bir şey olamaz. Çünkü bu tesisin genelinde bulunmuş eksiklik. Normalde böyle bir eksiklik yapıldıktan sonra siz bunu, normalde bu belgenin verileceği üst makamlar arası veya buranın iş yeri açma çalışma ruhsatını veren. İl özel idaresi. Mutlaka il özel idaresine veya son belgesi olan, işletme belgesine veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı bilgilendirmeniz gerekiyor" dedi.