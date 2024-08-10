Bolu Dağı geçişinde 4 araç birbirine girdi

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişinde seyreden A.E. idaresindeki 34 KJJ 425 plakalı yolcu otobüsü, A.S. yönetimindeki 06 DCF 698 plakalı otomobil, E.A'nın kullandığı 35 AAP 081 plakalı otomobil ve O.G. idaresindeki 14 BR 884 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada savrulan otobüs, karşı şeride geçerek yol kenarındaki boş su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 35 AAP 081 plakalı otomobilin sürücüsü E.A ile yanında bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsten indirilen yolcular, İstanbul istikametinin sağ kısmında yer alan güvenli bölgeye götürüldü.

Bir süre burada bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yola devam etti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

