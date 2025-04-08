İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0056
  • EURO
    41,6993
  • ALTIN
    3677.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
Güncel

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.

AA8 Nisan 2025 Salı 09:55 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
ABONE OL

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde de aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.