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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

AA08.02.2020  10:07 - Güncelleme: 08.02.2020  10:07

Bölgede önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren yoğunlaştı.

Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kara yolunun İstanbul istikameti Elmalık Kavşağı'nda kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisi İstanbul yönünde ise bazı tırların makaslaması nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

- DÜZCE KESİMİ

Kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Bakacak, Karınlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasan Bey ile Anadolu Otoyolu'nun 1, 2, 3 ve 4'üncü viyadük kısımlarında da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede zaman zaman ağır tonajlı araçların yoldan çıkması sebebiyle trafikte kısa süreli aksamalar meydana geliyor.

Bolu Dağı'nın çıkış noktası olan Kaynaşlı ilçesi Dörtyol mevkisinde tonajlı araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, bu araçları tır parklarına veya yol kenarlarına çektirerek olası yol kapanmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Polis ekipleri, yola çıkacak sürücüleri araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları yönünde uyarırken trafik ışık ve işaretçilerine uymalarını istiyor.

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