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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkisini gösteriyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor. Öte yandan, güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 10:06 - Güncelleme:
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Sağanak ve sis özellikle otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldığı için sürücüler dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.

  • Bolu Dağı
  • sağanak

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