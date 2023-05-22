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  • Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü
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Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü
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Kara yolunun Bolu kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Düzce bölümünde Bıçkıyanı, Heyelan ve Dipsizgöl mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor.

Sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sisin etkili olduğu kesimlerde sürücüleri sis lambalarını açarak dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülerin yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

  • Bolu Dağı
  • sağanak

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