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Bolu Dağında tırın freni patladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde freni tutmayan tırın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
Bolu Dağında tırın freni patladı
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Bolu'dan İstanbul istikametine seyreden A.M. idaresindeki 14 GH 364 plakalı işlenmiş tavuk yüklü tırın freni Bolu Dağı inişi Taşaltı mevkisinde boşaldı.

Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, önündeki T.C. yönetimindeki 81 T 0513 plakalı taksiye çarptıktan sonra İstanbul istikametinde trafiğin yoğun olmasından dolayı karşı şeride manevra yaptı.

Ters istikamette bariyerlere sürterek tırın hızını düşürmeye çalışan A.M, yaklaşık 7 kilometre sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Safranbolu mevkisinde aracını durdurabildi.

Aracından inen sürücü, balatalardan duman çıktığını görünce çevredekilerin de yardımıyla polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, tırın balatalarında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, tırın çarptığı takside yaralanan İ.K, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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