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Bolu Dağı'nda yoğun kar

'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

AA21 Aralık 2021 Salı 09:41 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:41
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Bölgede gece başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği güzergahta karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar yağışı özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesiminde etkili oluyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

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