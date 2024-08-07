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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

Bolu Dağı'nda devrilen tırın altında kalan otomobil sürücüsü güçlükle çıkarıldı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 06:56 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza
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Ertuğrul Uğur Kofraz idaresindeki 34 CZF 847 plakalı kuru gıda yüklü tır, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde önce bariyerlere daha sonra önünde seyreden yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarptı.

Yolda savrulan tır, daha sonra yolun sağında hareket halindeki Ahmet Cevher'in kullandığı 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Tırın altında kalan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı İtfaiyesi kaza kırım ekipleri, polis, jandarma ve sağlık personelince yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan Ahmet Cevher, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

  • Bolu Dağı
  • zincirleme kaza
  • trafik

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