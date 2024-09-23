İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,141
  • EURO
    38,1525
  • ALTIN
    2883.84
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu Dağı'nın bazı kesimlerinde sağanak etkili oldu
Güncel

Bolu Dağı'nın bazı kesimlerinde sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oldu.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nın bazı kesimlerinde sağanak etkili oldu
ABONE OL

Sağanak, sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanağın bazı bölgelerde aralıklarla devam etmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Öte yandan kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

  • Bolu Dağı
  • D-100
  • sağanak etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.