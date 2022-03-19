Bolu Valisi Ümit, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 18:34 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:47

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli içerisinde saat 14.50 sıralarında iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı yaralanmalı ve hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Tünel müdahale ekiplerince kazaya derhal müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Tünel giriş ve çıkışlarının güvenliği alınarak kazaya müdahale etkinleştirilmiştir. Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir.

Sürücülerimizin hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle olumsuz hava şartlarında yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica ederiz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz."