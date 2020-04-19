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Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ''karantina iddiası''nı yalanladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan köy ve yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

AA19 Nisan 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:59
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Vali Ümit, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde "köy karantinası" uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını vurgulayan Ümit, "Bugün itibarıyla Bolu genelinde karantina altında herhangi bir köyümüz ve yerleşim yerimiz bulunmamakta. Bugüne kadar da herhangi bir karantina tedbiri almadık. Alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafe ve izolasyona harfiyen uymalarıdır çünkü koronavirüsü yenmemizin temel şartı devletimizin belirlediği tedbirlere hep birlikte tam olarak uymamızdır." ifadelerini kullandı.

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