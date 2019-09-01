Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edildi.
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