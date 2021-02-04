AA 04 Şubat 2021 Perşembe 11:56 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:00

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insanı öldürdü, 767 kişiyi yaraladı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik uzmanları, teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için düzenlediği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

Uzmanlar, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin, örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığını, düzenlenen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.