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Bölücü terör örgütüne darbe: 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında gerçekleştirilen operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya maddi destek sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirildi.

İHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:23
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Yıldırım -2 Cilo operasyonu kapsamında; İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Çamdalı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla eroin yapımında kullanılan 640 litre Asetik Anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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