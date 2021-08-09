Bolu'da 1 kamyon ile 2 TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27

Kaza saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin çift yönlü olarak sağlandığı bölgede, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYC 271 plakalı toprak yüklü kamyon, önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR da önündeki başka bir TIR'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, TIR sürücüleri ise yaralandı.

Kaza nedeniyle kamyonda yüklü olan toprak ve TIR'lardan birinde yüklü olan mısır yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe geçici bir süre için kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.