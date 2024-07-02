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Bolu'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 14:45 - Güncelleme:
Bolu'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Yan Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 439 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Gökdemir yönetimindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Tofaş'ın hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir'in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada Ünal K., İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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