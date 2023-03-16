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Bolu'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. An itibarıyla, olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

16 Mart 2023 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Bolu'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

AFAD: AN İTİBARIYLA, OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

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