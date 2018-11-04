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Bolu’da bir haftadır kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Bolu’nun Seben ilçesinde yaklaşık 100 metrelik yükseklikte bulunan kayalıklarda bir haftadır mahsur kalan 6 keçi kurtarıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben ilçesi Yuva köyünde yaşayan Ömer Esmer isimli vatandaşın 13 keçisi geçtiğimiz hafta köy yakınında bulunan Kınıkçı Kanyonu mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Keçilerden 7’sinin kendiliğinden aşağı inmesinin ardından kalan 6 keçi, yaklaşık 100 metrelik dik ve kaygan zeminden oluşan kayalıklardan inemedi.
 
Esmer’in yardım istemesi üzerine AFAD, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Arama Kurtarma üyeleri çalışma başlattı. Kayalıkların zirvesinden keçilerin mahsur kaldığı yere halat yardımıyla inen ekipler, uzun süren kurtarma çalışması sonucunda mahsur kalan 6 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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