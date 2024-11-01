Bolu'da bisikletli çocuğu yaralayan kadın ''Kasten Öldürmeye Teşebbüs'' suçlamasıyla yargılanıyor

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ev hapsinde bulunan sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur S.E.Y. (12) annesi Ş.Y. ve babası S.Y. ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Gülcan M.U, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Olay günü sokakta oynayan oğlu T.U'nun eve gelerek, S.E.Y. ve yanındaki bir çocuğun kendisine oyuncak tabancayla boncuk attığını söylediğini anlatan Gülcan M.U, bunun üzerine oğluna S.E.Y'nin annesiyle görüşeceğini söylediğini kaydetti.

Markete gitmek için evden çıktığını belirten Gülcan M.U, şöyle devam etti:

"Yolda oğluma boncuk atan çocukları görünce arabayı sağa çekip yavaşladım ve durdum. O ara araba bir anda hareket etti. O an ne olduğunu anlayamadım. Arabayı yeni almıştık. İsteğim dışında hareket etti. S.E.Y. aracın altında kaldı. Kurtarmak için yardım çağırdım. Olay yerinden uzaklaşmadım. Sonra İsmail A. geldi yardım etti. Başının altına aracımdan yastık verdim. Su verdim. Güneş geliyordu. Üzerine gölgelik yaptım."

Olaydan üzüntü duyduğunu dile getiren Gülcan M.U, "Pişmanım. Keşke olmasaydı. Özür diliyorum. Olay kazaen meydana gelmiştir. Kastım yoktur. Emniyete gittiğimizde de annesini aradım. Bir şeye ihtiyaç olup olmadığını sordum." diye konuştu.

S.E.Y. ise sokakta oynarken T.U'nun su tabancasıyla kendilerini ıslattığını, bunun üzerine kendilerinin de oyuncak tabancayla ayağına boncuk attıklarını söyledi.

Bir süre sonra arkadaşıyla yol kenarında dururken sanığın arabayla üzerine gelerek kendisini ezdiğini anlatan S.E.Y, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı geldi. Arabanın altında kaldım. Sürünerek çıktım. Şikayetçiyim. Bana yardım edip etmediğini hatırlamıyorum. Daha önce oğluyla kavga eden başka çocuklara da şiddetli karşılık vermişti. Onur isimli arkadaşım, oğluyla tartışmıştı. Annesi ona tokat atıp boğazını sıkmıştı."

Baba S.Y'de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Anne Ş.Y. ise olayı görmediğini belirterek, "T.U. yanıma geldi. Oğlumun kendisine boncuk attığını söyledi. Ben de 'Uyarırım.' dedim. Bir süre sonra dışarıdan sesler duydum. Sonra oğluma seslendim 5-6 kere. Olay evimizden 200 metre kadar uzaklıkta oldu. Oraya gittiğimde herkes oradaydı. Oğlum yerde yatıyordu. O sırada Gülcan M.U'yu görmedim. Şoka girdim zaten." ifadelerini kullandı.

Ş.Y, hastaneye gittiklerinde olayı gören kişilerin, sanığın aracıyla hızlı gittiğini söylediklerini kaydetti.

Oğlunun jimnastik yaptığını aktaran Ş.Y, "Oğlumun ameliyat olması gerekiyor. Omuzunda çıkık var. Bu çıkık aort damarına baskı yapıyormuş. Oğlumun spor hayatı bitti. Ameliyatın riskli olduğu, hayati tehlikesi olduğu söyleniyor." diye konuştu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, mağdur S.E.Y'nin sağlık durumunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesini, sanığın ev hapsi cezasının da devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına, S.E.Y'nin sağlık durumunun belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülcan M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilmişti. İtiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanmış, ardından yeniden ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gülcan M.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.