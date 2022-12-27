Bolu'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan baskında yabancı uyruklu T.H., Ankara'daki operasyonda ise yabancı uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H'nin, terör örgütü adına çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B'nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

FETÖ OPERASYONU



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, polis ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen L.K. isimli kadın ile Yalova'da özel bir hastanede görevli doktor A.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.