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Bolu'da ev yangını: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA08.02.2020  13:01 - Güncelleme: 08.02.2020  13:01

İlçeye bağlı Çayköy köyünde yaşayan Hatice Ayhan'a ait 2 katlı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin yardım istemesi üzerine olay yerine Göynük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına uykuda yakalanan Sebahattin Başer, Emine Başer, Hatice Ayhan ve Yaren Cemre Şeker yaralanırken, Zeynep Şeker ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesine sevk edildi.

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