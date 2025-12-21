İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Bolu'da iki otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

21 Aralık 2025 Pazar 21:03
Abant istikametine giden sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 81 BZ 522 plakalı otomobil ile 81 BH 744 plakalı otomobil Ömerler köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolundaki ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

