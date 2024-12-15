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Bolu'da kamyonet elektrik direğine çarptı! 1 yaralı

Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan kamyonet, demir elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

IHA15 Aralık 2024 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Bolu'da kamyonet elektrik direğine çarptı! 1 yaralı
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Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu önünde seyreden T.A. yönetimindeki 14 BL 488 plakalı kamyonet, yağışlı havadan dolaylı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet önce orta refüje atladı, ardından kayarak demir elektrik direğe çarptı. Meydana gelen kazada sürücü T.A. yara almazken, yolcu konumunda bulunan H.A.Ö. (16) hafif yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.A.Ö. ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazada devrilen elektrik direği SEDAŞ ekipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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