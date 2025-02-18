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Bolu'da kar yağışı etkili oldu

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Bolu'da kar yağışı etkili oldu
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Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yapıyor.

Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle tedbirli yola çıkmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bu arada beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

  • Bolu kar yağışı
  • Anadolu Otoyolu
  • Bolu Dağı Tüneli

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