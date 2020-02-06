İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9845
  • EURO
    6,5871
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    123588
Güncel

Bolu'da kara yolunda heyelan

Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

AA06.02.2020  09:41 - Güncelleme: 06.02.2020  09:53

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Tren yolunun 'kar kaplanı' 33 yıldır raylarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!
Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.