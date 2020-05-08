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Güncel

Bolu'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine yolcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Bolu'da yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 11:50 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 11:50
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hayreddin Tokadi Yurdu'na 23 Nisan'da getirilen 295 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı.

Evlerine dönen vatandaşlar, Bolu'da karantinada kaldıkları süre içinde kendilerine çok güzel ilgi gösterildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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