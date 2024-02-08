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Bolu'da korkutan kavga: 7 gözaltı

Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İHA8 Şubat 2024 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Bolu'da korkutan kavga: 7 gözaltı
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Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı.

Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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