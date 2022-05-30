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Bolu'da maden ocağında göçük

Bolu'nun Mengen ilçesindeki kömür madeni ocağında dinamit patlatma işlemi sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

DHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:47 - Güncelleme:
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Olay, sabah 06.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki N.E.'ye ait kömür madeni ocağında meydana geldi. Dinamit patlatma işlemi sırasında madende göçük yaşandı. Bu sırada üzerine kömür parçaları düşen Ercan Hotlu, İsmail Çetiner ve Mücahit Özyer yaralandı. Madenden çıkarılan işçiler, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'si taburcu edilirken, sağ ayağı ve göğsünden yaralanan Mücahit Özyer'in tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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