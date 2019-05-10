19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1305
  • 6,8909
  • 253.258
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bolu’da, öğrencisini sınıfta tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma

Bolu’da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.’den şikayetçi oldu.
 
Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.
 
Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, G.Y.’nin öğrencisine tahta üzerinde bir konuyu anlatırken ‘senmi döveceğim ha’ diyerek kulağından çektiği ve sonrasında tokat attığı yer aldı.
 
Ayrıca, öğretmenin halen görevine devam ettiği öğrenildi.

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii'nin açılışını yaptı

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Kara Kuvvetleri'ne yeni ATAK

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Yerli otomobille ilgili önemli açıklama

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Seçim öncesi edilen teklifi kabul etti: Türkler de Ruslar da şaşırıyor

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

Buna sahip olan kimse ölmeyecek

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ'cü müdür özel bölmeden kaçmaya çalışırken yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları güçlükle ayırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin lira...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

Uğur böceği deyip geçmeyin! İşte kanatlardan gelen mucize...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA