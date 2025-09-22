İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
Bolu'da sabaha karşı dehşeti yaşadılar! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Bolu'da iki katlı bir evde sabaha karşı çıkan yangında 85 yaşındaki Necati Karaman ile aynı yaştaki eşi Ziyaver Karaman hayatını kaybetti

22 Eylül 2025 Pazartesi 11:04
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekinören köyünde sabaha karşı Necati (85) ve Ziyaver Karaman (85) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler sevk edildi. SEDAŞ ekiplerince bölgenin elektrik hatları kesilerek güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının arından evde yapılan incelemede, alt kattaki bir odada bulunan yaşlı çiftin evden çıkamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, çiftin cenazeleri itfaiye ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

  • yangın haberleri
  • ev yangını
  • 85 yaşındaki çift

