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Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

HABERİN
VİDEOSU
AA04.02.2020  10:20 - Güncelleme: 04.02.2020  10:32

Kent merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu evler ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü.

Mahalle sakinleri, kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, suyun mahalleye akışını engelledi.

Mahallede yaşayanlar, kendi imkanları ve itfaiyenin yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, çok sayıda evin suyla dolduğunu, evlerine giremediklerini ifade etti.

Öte yandan Bolu merkeze bağlı Ömerler Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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