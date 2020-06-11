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Bolu'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da düzenlenen sahte para operasyonunda Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 3 kişi yakalandı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 14:24 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:24
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen şüphelilerin Bolu'ya geldiği bilgisini aldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Araçta bulunan N.Ç. (52), S.K. (23) ve E.D'nin (17) yapılan üst aramasında 82 adet sahte 100 lira ile 143 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin suçtan elde ettikleri ya da suçta kullandıkları değerlendirilen toplam 19 bin 425 liraya da el konuldu.

Piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 şüphelinin Zonguldak il merkezinde bir kişiye 12 adet sahte 100 lira, Ereğli ilçesinde bir kişiye 4 adet sahte 100 lira, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiye 4 adet sahte 100 lira ve Bolu'nun Gerede ilçesinde bir kişiye 4 adet sahte 100 lira para verdikleri belirlendi.

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