Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü

AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan T.Ş. ile Nazım O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ş, yanındaki tabancayla Nazım O. ve eşi Ziyaver O'ya ateş etti.

Nazım O. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ziyaver O. ise yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazım O'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberi alarak olay yerine gelen Nazım ve Ziyaver O'nun sinir krizi geçiren yakınları, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

T.Ş. ise jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.