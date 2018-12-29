Bolu'da su kuyusu sondajı sırasında gaz bulundu

Doğal gaz ya da metan gazı olduğu tahmin edilen gazın türünün belirlenmesi için Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçedeki içme ve kullanma suyu bulunması için Yeniçağa gölü yanındaki boş alanda sondaj çalışması yapıldı. Çalışma sırasında bulunan suda kabarcıklar olduğunu gören belediye çalışanları, burada gaz olduğundan şüphelendi. Çakmakla kontrol eden çalışanlar, gazın yandığını görünce, MTA Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. MTA'dan gelen görevliler, incelenmek üzere gazdan örnek aldı.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gerekli ölçümlerden sonra kaliteli bir gaz olması durumunda ilçeye ve Bolu'ya büyük avantaj sağlanacağını belirterek, "Biz Yeniçağa'da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temin ediyoruz.

Sondaj vurup çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımızda göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık.

Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan gazı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlık bize MTA'da yetkililerinin yardımcı olacağını söyledi. İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada verimli bir şey varsa ilçemize ve Bolumuza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar." dedi.