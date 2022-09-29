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Bolu'da şüpheli çanta alarmı

Bolu'da, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımda çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı. Çantadan kağıtlar çıktı.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Bolu'da şüpheli çanta alarmı
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Olay, saat 16.00 sıralarında, kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iş yerlerinin bulunduğu kaldırımdaki çöp kutusunun yanındaki paketten şüphelenen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, caddede araç ve yaya trafiğini kapatıp güvenlik şeridi çekti. Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı sevk edildi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yerleştirdiği fünyeyle paketi patlattı. Gürültüyle patlayan paket, tedirginliğe neden oldu. Çantanın içinde kağıt olduğu belirlendi.

  • Bolu
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