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Bolu’da TEM Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi

Bolu’da, TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hurda yüklü tır devrildi. Tırdan yola dökülen hurdalar başka bir aracın kaza yapmasına neden oldu.

  • İHA
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Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Güngör idaresindeki hurda yüklü tır, yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.
 
Aynı istikamette ilerleyen Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 cip ise, tırın devrilmesiyle yola dökülen hurdalara çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yara almadan kurtuldu.
 
Tırdan yola dökülen hurdalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten ilerledi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, hurdaların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

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