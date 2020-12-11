Bolu'da trafik kazası

IHA 11 Aralık 2020 Cuma 20:42 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:42

Bolu’da, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçtan ağır yaralı çıkardığı ve 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Mehmet Sefa Bilgen’in duran kalbini çalıştırmak için seferber oldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’da yaşayan akrabalarından dönen 4 kişilik Bilgen ailesinin bulunduğu 14 AAL 097 plakalı otomobil, sürücüsü Süha Bilgen’in kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, sürücü Süha ve araçta yolcu olarak bulunan Sena ile Hikmet Bilgen hafif yaralanırken, Mehmet Sefa Bilgen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dereye uzatılan ip yardımıyla çıkarılan Süha, Sena ve Hikmet Bilgen olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayata döndürmek için yarıştılar

Kazada ağır yaralanan ve 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Mehmet Sefa Bilgen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran genci hayata döndürmek için sağlık ekipleri yoğun çaba gösterdi. Olay yerindeki ekipler tarafından uçurumdan kurtarılan genç, hayata döndürüldükten sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

“Oğlum gitti” diyen anneyi babası sakinleştirdi

Oğlunun ağır yaralı halde olduğunu ve hayata döndürülmeye çalışıldığını gören anne Hikmet Bilgen, “Oğlum gitti” diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi baba Sefa Bilgen dakikalarca sarılarak teselli etmeye çalıştı. Olay yerinde bulunan Bilgen ailesinin yakınları ise, dua ederek gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izledi.