Bolu'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 31 parça halinde 38,45 gram afyon sakızı ile 7 parça halinde 44,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.R ve A.M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, R.R.'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.M.T., ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.