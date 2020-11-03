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Bolu'da zehir tacirlerine operasyon: 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hapla yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

AA03 Kasım 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:21
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Bolu kesiminde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, otomobilin değişik yerlerine saklanmış 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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