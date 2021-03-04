Bomba arama köpekleri ''Ban'' ve ''Tim'' Münbiç'te büyük bir saldırıyı önledi

AA 04 Mart 2021 Perşembe 16:14 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:14

Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti. "Ban" ve "Tim" ile ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yerde tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde kontrollü imha etti.

İmhanın ardından aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.



Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi.

Araçtaki patlayıcının olası bir saldırıda onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceği belirtildi.

