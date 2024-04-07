'Bomba var' diyerek paniğe neden olan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ramazan Bayramı öncesi Bakırköy Sosyete Pazarı'na gelen vatandaşlardan yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaparken yakalanan 4 şüpheli kadın, kaçmak için 'Bomba var' diyerek paniğe neden olmuştu. Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alının şüpheli 2 kadın polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

BAKIRKÖY'DEKİ SOSYETE PAZARINI BİRBİRİNE KATAN ŞÜPHELİLERİN ÇANTASINDAN TENCERE VE KIYAFET ÇIKTI

Bakırköy'de kadın hırsızların yakalanınca "bomba var" diye bağırarak ortalığı birbirine kattığı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin çantasından tencere ve kıyafetler çıktı.

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında kadın hırsızlardan birinin ürün çalarken yakalanması üzerine bomba var diye bağırıp ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakırköy Sosyete Pazarı'nda şüpheli şahıslarca üzerlerinde bomba olduğu yönünde iddialar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"YAKALANMAMAK İÇİN BİBER GAZI SIKIP, BOMBA VAR PANİĞİ OLUŞTURDULAR"

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengür ise olaya ilişkin "Pazarda bayram alışverişi yapmaya gelen halkımızın pazarda olduğu anda hırsızlık amacıyla pazara gelen bir grup kadınlar mal çaldılar, müşterilerin cüzdanlarını çalma girişiminde bulundular. Esnafımız bunları yakaladığında kendileri yakalanmamak amacıyla esnafa biber gazı sıkıyor. Yanındaki diğer kişilerde bomba var paniği oluşturarak kaçmaya fırsat arıyor. Böyle bir bağrışma olunca vatandaşlarda da izdiham oluştu, korktu. Vatandaşlar kaçışmaya başladı. Şu anda çok şükür öyle bir durum yok. En büyük sevincimiz bu. Valiliğimizin pazarlarda görevlendirdiği ekipler, olaya müdahale ettiler. Şahıslar yakalanıp gözaltına alındılar, çaldıkları mallarla panik havası oluşturdular ama yakalandılar" şeklinde konuştu.