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Bombalı eylem düzenlemek için Türkiye'ye gönderilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Aynularab bölgesinden Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem düzenlemek için gönderilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Bombalı eylem düzenlemek için Türkiye'ye gönderilen 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İTİRAF ETTİLER

Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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