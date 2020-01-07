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Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Şanlıurfa'da geçen yıl bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist, ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA07.01.2020  12:14 - Güncelleme: 07.01.2020  12:14

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Suriyeli Hasan El Aliou ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve örgüt tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hareket ederek bombalı eylemde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldiğini, yakalanamaması durumunda çelik bilyeler ile güçlendirilmiş olan bombayı halkın yoğun olarak bulunduğu yerde patlatarak birden fazla vatandaşın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olabileceğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hasan El Aliou da son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığa "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasıyla cezalandırdı.

Şanlıurfa'da 8 Ağustos 2019'da bombalı eylem hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi terörist, polis tarafından fark edilmiş ve yaşanan kovalamacının ardından bilyelerle güçlendirilmiş plastik patlayıcıyla gözaltına alınmıştı.

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