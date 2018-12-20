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Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefi 12'den vurdu

Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri yayınlandı. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin vurucu gücü 'Bora' füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefi 12'den vurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kendi sosyal hesabından yerli "Bora" füzemizle ilgili bir video paylaştı. Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bora füzesi, test atışında yüzlerce km'deki hedefi tam 12'den vurdu.

"NOKTASAL HASSASİYETLE VURDU"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" dedi.

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