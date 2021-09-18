Borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada, 41 yaşındaki adam öldü

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 11:58

Olay, gece saatlerinde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan Engin Tıkır ile B.K. arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.K., cebinden çıkardığı bıçakla Engin Tıkır'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Tıkır, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.K. de jandarma ekiplerince gözlatına alındı.